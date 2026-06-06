Martín Savi se transforma en Survivor y monta un auténtico combate sobre el escenario

Martín Savi vuelve a captar todas las miradas con una imitación de Survivor interpretando ‘Eye of the Tiger’. La actuación destaca por su intensidad, su fuerza escénica y una ambientación que transporta al público al universo del legendario tema.

En Tu cara me suena, el concursante se mete de lleno en el papel y protagoniza un número que recuerda a un auténtico combate sobre el ring. La propuesta promete convertirse en uno de los momentos más comentados de la gala.

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