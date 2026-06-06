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TU CARA ME SUENA
Martín Savi se transforma en Survivor y monta un auténtico combate sobre el escenario
El concursante afronta un nuevo reto con una actuación inspirada en uno de los himnos más icónicos del rock, acompañado de una puesta en escena llena de energía.
Martín Savi vuelve a captar todas las miradas con una imitación de Survivor interpretando ‘Eye of the Tiger’. La actuación destaca por su intensidad, su fuerza escénica y una ambientación que transporta al público al universo del legendario tema.
En Tu cara me suena, el concursante se mete de lleno en el papel y protagoniza un número que recuerda a un auténtico combate sobre el ring. La propuesta promete convertirse en uno de los momentos más comentados de la gala.
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