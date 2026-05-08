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EL HORMIGUERO
Jesulín revela el lado oscuro de su etapa musical y admite que “rompió todos los esquemas”
Durante su visita a El Hormiguero junto a Leonor Lavado, el torero repasa el impacto de su canción Toda y confiesa las dificultades personales que vivió entonces.
El paso de Jesulín de Ubrique por El Hormiguero dejó momentos de emoción y nostalgia al recordar su incursión en la música. El torero reconoció que aquel éxito supuso una etapa complicada, describiéndola como una experiencia difícil al alejarse de su trayectoria habitual.
Aunque lanzó un disco con diez canciones, pronto entendió que ese camino no era para él y decidió regresar a los ruedos. Ahora, revive su faceta musical con humor en Tu cara me suena, donde se reencuentra con su lado más artístico.