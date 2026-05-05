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En tierra lejana
Un giro decisivo en Tierra lejana deja a Alya al borde de cambiar su destino en el aeropuerto
Llega un momento clave para Alya, que se enfrenta a una situación inesperada que puede marcar su futuro de forma definitiva.
Alya vive una escena determinante en el aeropuerto, donde un instante la deja completamente paralizada.
Este momento podría hacer que pierda una oportunidad importante, en un capítulo que se presenta como uno de los más intensos hasta el momento y que marcará el rumbo de la historia.