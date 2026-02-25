Marisa Jara estalla en Pasapalabra y exige el VARpalabra tras el acierto de David Amor en La Pista

El enfrentamiento entre Marisa Jara y David Amor en La Pista dejó una escena de máxima tensión. Aunque ella identificó la canción desde los primeros compases, no consiguió acertar ni el título ni la letra, lo que dio paso al rebote.

David Amor aprovechó la oportunidad y resolvió la prueba, desatando la indignación de la modelo. “¡No estoy de acuerdo!”, protestó antes de pedir el VARpalabra, respaldada por su compañero Nico Rodríguez.