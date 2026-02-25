Publicidad
PASAPALABRA
Marisa Jara estalla en Pasapalabra y exige el VARpalabra tras el acierto de David Amor en La Pista
La modelo protagoniza uno de los momentos más tensos en La Pista al cuestionar la victoria de su rival, después de no lograr identificar la letra pese a reconocer la melodía.
El enfrentamiento entre Marisa Jara y David Amor en La Pista dejó una escena de máxima tensión. Aunque ella identificó la canción desde los primeros compases, no consiguió acertar ni el título ni la letra, lo que dio paso al rebote.
David Amor aprovechó la oportunidad y resolvió la prueba, desatando la indignación de la modelo. “¡No estoy de acuerdo!”, protestó antes de pedir el VARpalabra, respaldada por su compañero Nico Rodríguez.