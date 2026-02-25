Antena3
Ensaladilla de patata, jamón cocido y pepinillos con picos, de Arguiñano: "Esto lo hago yo en casa cuando viene la familia"

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

Ensaladilla casera con jamón cocido y pepinillos paso a paso de Arguiñano

Aprende la versión distinta de la ensaladilla tradicional que Karlos Arguiñano prepara para reuniones familiares, combinando patata cocida, jamón cocido, pepinillos y picos con mahonesa casera.

La receta sugiere cocer patatas con piel para preservar sabor y textura, mezclarlas tibias con jamón en dados y pepinillos finamente picados, aderezar con una mahonesa elaborada con aceite de oliva y salsa inglesa y servir acompañada de picos de pan.

