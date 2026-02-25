Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Debate en el metro por una silla de ruedas y un carrito de bebé que termina con llamada a seguridad
Un usuario en silla de ruedas relata cómo una discusión con otra pasajera que defendía su prioridad para acceder al ascensor provocó la intervención de seguridad.
Edgar, afectado por distrofia muscular congénita, explica que cedió el paso, pero una madre con un carrito se coló y alegó prioridad indebida, generando tensiones y la llegada de seguridad.
El incidente abrió un debate sobre el respeto real de las prioridades de movilidad reducida, con usuarios señalando confusión y actitudes contrapuestas en situaciones cotidianas como el acceso a ascensores en el metro.