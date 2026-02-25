Debate en el metro por una silla de ruedas y un carrito de bebé que termina con llamada a seguridad

Edgar, afectado por distrofia muscular congénita, explica que cedió el paso, pero una madre con un carrito se coló y alegó prioridad indebida, generando tensiones y la llegada de seguridad.

El incidente abrió un debate sobre el respeto real de las prioridades de movilidad reducida, con usuarios señalando confusión y actitudes contrapuestas en situaciones cotidianas como el acceso a ascensores en el metro.