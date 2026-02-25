Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Manuel Díaz sorprende a su hermano Manuel Benítez en Y ahora Sonsoles
El hijo de El Cordobés cobra protagonismo en Y ahora, Sonsoles al abordar la relación con Manuel Díaz y cómo ambos han reconstruido su vínculo como hermanos pese a un pasado complejo.
Julio Benítez comparte con Manuel Díaz no solo el apellido y la afición taurina, sino una relación que ha ido creciendo con el tiempo. Ambos han superado años de desencuentros familiares para consolidar una unión sincera.
En Y ahora, Sonsoles, se pone en valor ese lazo fraternal que hoy consideran un logro personal. La reconciliación con su padre abrió la puerta a una conexión que, según destacan, ya forma parte esencial de sus vidas.