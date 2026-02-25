Manuel Díaz sorprende a su hermano Manuel Benítez en Y ahora Sonsoles

Julio Benítez comparte con Manuel Díaz no solo el apellido y la afición taurina, sino una relación que ha ido creciendo con el tiempo. Ambos han superado años de desencuentros familiares para consolidar una unión sincera.

En Y ahora, Sonsoles, se pone en valor ese lazo fraternal que hoy consideran un logro personal. La reconciliación con su padre abrió la puerta a una conexión que, según destacan, ya forma parte esencial de sus vidas.