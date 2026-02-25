Publicidad
Sueños de libertad
Gabriel, acorralado por el regreso de Beatriz
Beatriz reaparece en Toledo con una batería de reproches para Gabriel y le lanza un ultimátum: o le entrega el dinero que exige en menos de 24 horas o expondrá la mentira que amenaza con destruir su matrimonio actual y su reputación.
El reencuentro de Gabriel con su primera mujer desata una trama de chantaje y tensión. Ella sabe que él ocultó su matrimonio previo y un hijo, y lo utiliza como arma de presión para forzar un acuerdo económico.
Gabriel intenta ofrecerle una salida “digna”, pero Beatriz no está dispuesta a ceder sin cubrir lo que considera su justicia.