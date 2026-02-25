Gabriel, acorralado por el regreso de Beatriz

El reencuentro de Gabriel con su primera mujer desata una trama de chantaje y tensión. Ella sabe que él ocultó su matrimonio previo y un hijo, y lo utiliza como arma de presión para forzar un acuerdo económico.

Gabriel intenta ofrecerle una salida “digna”, pero Beatriz no está dispuesta a ceder sin cubrir lo que considera su justicia.