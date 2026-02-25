El mandato póstumo de Boran complica la relación entre Cihan y Alya en En tierra lejana

Cihan recibe un vídeo con la última voluntad de su hermano Boran, que le insta a casarse con Alya si él muere, un pedido que hiere y obliga a reconsiderar sus juramentos personales y tradiciones ancestrales.

El impacto del mensaje altera la dinámica con Sadakat y el resto del clan, marcando un punto de inflexión que puede cambiar el rumbo de la pareja en medio de peligros y presiones familiares.