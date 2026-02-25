Publicidad
En tierra lejana
El mandato póstumo de Boran complica la relación entre Cihan y Alya en En tierra lejana
El último deseo grabado por Boran sacude a Cihan, que ahora debe enfrentar una tradición familiar extrema para proteger a Alya y su hijo en un clan dividido y bajo amenaza constante.
Cihan recibe un vídeo con la última voluntad de su hermano Boran, que le insta a casarse con Alya si él muere, un pedido que hiere y obliga a reconsiderar sus juramentos personales y tradiciones ancestrales.
El impacto del mensaje altera la dinámica con Sadakat y el resto del clan, marcando un punto de inflexión que puede cambiar el rumbo de la pareja en medio de peligros y presiones familiares.