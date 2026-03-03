Publicidad
PASAPALABRA
Mario Vaquerizo vence a Alaska en La Pista de Pasapalabra y se lleva el libro del programa
El artista supera de nuevo a su pareja en la prueba musical de Pasapalabra y zanja el duelo con una frase cómplice en pleno plató.
Alaska y Mario Vaquerizo han vuelto a protagonizar uno de los duelos más esperados de Pasapalabra en La Pista. La cantante buscaba revancha tras dos derrotas consecutivas y quería sumar puntos para su equipo y hacerse con el libro del programa.
Aunque fue más rápida con el pulsador, no acertó la canción. Mario esperó el rebote, resolvió con seguridad y ganó el premio. Con humor, cerró el momento con una frase que desató las risas: Lo compartimos en casa.