Mario Vaquerizo vence a Alaska en La Pista de Pasapalabra y se lleva el libro del programa

Alaska y Mario Vaquerizo han vuelto a protagonizar uno de los duelos más esperados de Pasapalabra en La Pista. La cantante buscaba revancha tras dos derrotas consecutivas y quería sumar puntos para su equipo y hacerse con el libro del programa.

Aunque fue más rápida con el pulsador, no acertó la canción. Mario esperó el rebote, resolvió con seguridad y ganó el premio. Con humor, cerró el momento con una frase que desató las risas: Lo compartimos en casa.