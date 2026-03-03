Alejandro sufre en la Silla Azul tras el Rosco impecable de Javier en Pasapalabra

Pasar por la Silla Azul nunca es agradable y esta vez Alejandro lo comprobó de la forma más dura. Después de que Javier firmara un Rosco perfecto que le dejó sin opciones, el concursante tuvo que defender su puesto frente a una Lidia decidida a dar la sorpresa. La aspirante rozó la hazaña y llevó el duelo hasta once rondas, poniendo contra las cuerdas al veterano participante.

Sin cometer errores, Alejandro sufrió más que nunca para mantenerse en el programa presentado por Roberto Leal, que incluso bromeó con su visible tensión en plató junto a Mario Vaquerizo y Luisa Martín.