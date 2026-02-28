El inesperado giro en Atrapa un millón que dejó a Benjamín y su hijo sin 600.000 euros por una pregunta de alimentación

Padre e hijo habían mantenido intacto el millón inicial gracias a sus aciertos, avanzando con seguridad mientras compartían anécdotas y un objetivo común. Todo cambió cuando afrontaron una pregunta sobre alimentación en Atrapa un millón, donde debían resolver qué invento pertenecía al siglo XX.

Aunque descartaron dos opciones rápidamente, la duda entre kétchup y nachos con queso les llevó a dividir el dinero. Tras dejar 600.000 euros sobre la respuesta equivocada, vieron cómo la trampilla se abría, perdiendo la mayor parte del premio entre nervios y analogías médicas que intentaban rebajar la tensión del momento.