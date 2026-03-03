Luisa Martín se impone a Jorge Sanz en La Pista de Pasapalabra tras un arranque fallido

Luisa Martín y Jorge Sanz afrontaban su último cara a cara en La Pista con máxima exigencia: tras el duelo previo, solo acertar a la primera les daba el libro de Pasapalabra. La actriz fue más rápida al pulsador, aunque no logró concretar el título pese a reconocer la melodía.

La segunda pista, un verso clave, cambió el rumbo. Martín resolvió y confesó que la había cantado días antes en un karaoke, lamentando no haber reaccionado antes. Sumó cuatro segundos decisivos, pero el premio mayor se le escapó.