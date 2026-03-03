Publicidad
El Hormiguero
Josema Yuste revela en El Hormiguero su única experiencia con la justicia
El cómico veterano visita El Hormiguero para repasar su carrera, promocionar su obra teatral y hacer una sorprendente confesión personal en una conversación que combina humor con recuerdos de su vida profesional.
Josema Yuste, referente del humor español, fue el protagonista de El Hormiguero donde repasó su carrera, habló de sus proyectos actuales y respondió con ironía cuando Pablo Motos le preguntó por una anécdota de juventud. El artista narró su única vez robando, con tono autocrítico y humorístico, lo que desató risas en el plató.
El invitado también destacó su obra teatral en cartel y rememoró momentos clave de su trayectoria sobre los escenarios y ante las cámaras, subrayando su versatilidad como actor, director y humorista.