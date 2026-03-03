Josema Yuste revela en El Hormiguero su única experiencia con la justicia

Josema Yuste, referente del humor español, fue el protagonista de El Hormiguero donde repasó su carrera, habló de sus proyectos actuales y respondió con ironía cuando Pablo Motos le preguntó por una anécdota de juventud. El artista narró su única vez robando, con tono autocrítico y humorístico, lo que desató risas en el plató.

El invitado también destacó su obra teatral en cartel y rememoró momentos clave de su trayectoria sobre los escenarios y ante las cámaras, subrayando su versatilidad como actor, director y humorista.