Receta de repollo guisado con toque siciliano de Karlos Arguiñano

Arguiñano propone una elaboración que solo requiere repollo, tomate concentrado, ajo y vino blanco, acompañado de aceite de oliva y perejil para potenciar el sabor mediterráneo. El chef recomienda saltear el repollo con ajo y añadir vino antes de incorporar la pasta de tomate y cocer a fuego suave unos 25 minutos.

La receta destaca por su simplicidad y versatilidad, pudiendo sustituirse el vino blanco por agua o caldo de verduras sin perder sabor.