Repollo guisado a la siciliana, de Karlos Arguiñano: "Una receta sencilla que tiene mucho éxito en el sur de Italia"

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

Receta de repollo guisado con toque siciliano de Karlos Arguiñano

El chef Karlos Arguiñano presenta un repollo guisado a la siciliana con pocos ingredientes, económico y saludable, ideal para platos principales sencillos con sabores del sur de Italia.

Arguiñano propone una elaboración que solo requiere repollo, tomate concentrado, ajo y vino blanco, acompañado de aceite de oliva y perejil para potenciar el sabor mediterráneo. El chef recomienda saltear el repollo con ajo y añadir vino antes de incorporar la pasta de tomate y cocer a fuego suave unos 25 minutos.

La receta destaca por su simplicidad y versatilidad, pudiendo sustituirse el vino blanco por agua o caldo de verduras sin perder sabor.

