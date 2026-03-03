Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Receta de repollo guisado con toque siciliano de Karlos Arguiñano
El chef Karlos Arguiñano presenta un repollo guisado a la siciliana con pocos ingredientes, económico y saludable, ideal para platos principales sencillos con sabores del sur de Italia.
Arguiñano propone una elaboración que solo requiere repollo, tomate concentrado, ajo y vino blanco, acompañado de aceite de oliva y perejil para potenciar el sabor mediterráneo. El chef recomienda saltear el repollo con ajo y añadir vino antes de incorporar la pasta de tomate y cocer a fuego suave unos 25 minutos.
La receta destaca por su simplicidad y versatilidad, pudiendo sustituirse el vino blanco por agua o caldo de verduras sin perder sabor.