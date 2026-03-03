Javier envía a Alejandro a la Silla Azul tras un Rosco vibrante

Javier ha arrancado su segunda semana en Pasapalabra consolidando su dominio. Con tres victorias en cuatro programas y dos Roscos de 23 aciertos, afrontaba su quinta participación lanzado. Alejandro, más veterano, respondió con una primera vuelta impecable de ocho respuestas correctas para marcar territorio.

Pero la reacción fue contundente. Javier cerró su primera ronda con 21 aciertos y mantuvo el pulso hasta imponerse, quedándose a solo dos preguntas del bote de 196.000 euros.