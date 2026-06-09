Mario Vaquerizo relata en El Hormiguero cómo fue su encuentro con el papa León XIV

Además de repasar los nuevos proyectos de Nancys Rubias, Mario Vaquerizo sorprendió en El Hormiguero al hablar de una experiencia que le ha marcado recientemente: su encuentro con el papa León XIV durante la visita del pontífice a Madrid.

El artista explicó que salió muy satisfecho de esa reunión y destacó el mensaje que está transmitiendo el Papa en la actualidad. Vaquerizo aseguró que considera necesarias esas palabras en un momento de gran crispación, compartiendo con el público las impresiones que le dejó esa cita tan especial.

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