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PADRE NO HAY MÁS QUE UNO, LA SERIE
Mariam Hernández y Daniel Pérez Prada hablan sobre las diferencias en la paternidad en Padre no hay más que uno, la serie
La actriz compara su experiencia como madre con la de Helena en Padre no hay más que uno, la serie y explica qué diferencias existen entre su forma de educar y la de su personaje.
Más allá de la ficción, Mariam Hernández asegura que comparte con Helena la maternidad, aunque reconoce que afronta la educación de una manera muy distinta. En su caso, apuesta por el diálogo y la calma frente al papel de autoridad que ejerce su personaje.
Daniel Pérez Prada también analiza las similitudes con Mateo y recuerda algunas situaciones cotidianas en las que se ha visto reflejado. Ambos adelantan así el carácter de sus personajes antes de los nuevos episodios de Padre no hay más que uno, la serie.
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