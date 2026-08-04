PADRE NO HAY MÁS QUE UNO, LA SERIE

Mariam Hernández y Daniel Pérez Prada hablan sobre las diferencias en la paternidad en Padre no hay más que uno, la serie

La actriz compara su experiencia como madre con la de Helena en Padre no hay más que uno, la serie y explica qué diferencias existen entre su forma de educar y la de su personaje.