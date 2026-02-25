Publicidad
El Hormiguero
María Pombo y Pablo Castellano detallan cómo la terapia de pareja transformó su relación
Los invitados compartieron en El Hormiguero cómo las sesiones de terapia han influido en su vida en común, describiéndolas como un punto de inflexión y una herramienta constante para crecer.
La visita de María Pombo y Pablo Castellano a El Hormiguero no fue solo un repaso de anécdotas: la pareja abordó con sinceridad su experiencia en terapia de pareja. Ambos destacaron que acudir a sesiones con un especialista les ha permitido fortalecer la relación y ofrecer un espacio seguro para dialogar y reparar aspectos cotidianos.
Pombo subrayó que la terapia se ha convertido en un recurso valioso y constante, mientras que Castellano calificó el proceso como “un antes y un después” en su vínculo amoroso.