Drama y tensión familiar: Andrés toma una decisión que cambia el futuro de la fábrica

La tensión aumenta después de que Andrés comunicase a los empleados el cierre de la fábrica de Toledo, una noticia que deja a todos completamente impactados. La decisión marca un antes y un después en la historia y abre nuevas incógnitas entre los personajes.

En Sueños de libertad, el anuncio genera preocupación tanto dentro como fuera de la empresa, mientras las consecuencias empiezan a afectar al entorno familiar y laboral. El cierre amenaza con desencadenar nuevos conflictos en los próximos capítulos.

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