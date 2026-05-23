María Parrado conquista la sexta gala en una noche cargada de emoción, confesiones y ovaciones del jurado

La última gala dejó a María Parrado como una de las grandes protagonistas de la noche gracias a una actuación que logró conquistar tanto al jurado como a los espectadores. Su interpretación estuvo acompañada de confesiones y momentos muy emotivos en pleno directo.

Durante la emisión de Tu cara me suena, la artista recibió numerosos elogios tras una actuación llena de sensibilidad y pasión. Las reacciones en el plató reflejaron el impacto de una gala especialmente intensa para varios de los concursantes.

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