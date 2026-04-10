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María del Monte

Y AHORA SONSOLES

María del Monte se sincera sobre su encuentro con Isa Pantoja

La artista ha reaccionado en Y ahora Sonsoles a la portada de Isa Pantoja, donde ambas aparecen juntas, abordando por primera vez su encuentro y las sensaciones que le dejó ese momento.

María del Monte ha comentado la reciente portada protagonizada junto a Isa Pantoja, reconociendo que fue la primera vez que coincidían y que la situación estuvo marcada por la expectación.

Durante su intervención, la cantante ha dejado en el aire la posibilidad de futuros encuentros.

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