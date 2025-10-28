Publicidad
Y ahora Sonsoles
María José Nieto cierra su disputa con Cantudo: “He aprendido a respirar antes de hablar”
Tras tres décadas de enfrentamiento judicial, María José Nieto liquida su deuda con María José Cantudo y reflexiona en Y ahora Sonsoles sobre las duras consecuencias de su condena.
La larga batalla entre María José Nieto y María José Cantudo ha llegado a su fin después de treinta años de acusaciones y juicios. Nieto ha abonado los 115.000 euros impuestos por difamación, calumnias e intromisión al honor, zanjando así un conflicto mediático que marcó a ambas.
Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, Nieto confesó haber pasado por momentos difíciles, incluida la subasta de su vivienda, y aseguró haber aprendido de la experiencia: “Ahora respiro antes de hablar”. Aun así, dejó claro su malestar con la sentencia, afirmando que “hay gente que no perdona ni los céntimos”.