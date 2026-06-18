María Esteve sorprende en La Pista al reconocer un éxito de Fito y Fitipaldis gracias a un inesperado detalle

La Pista vivió un nuevo duelo entre María Esteve y Secun de la Rosa con una canción española publicada en 2002. Aunque Secun fue el más rápido al pulsar, no consiguió identificar ni el título ni la letra del tema que sonaba en el plató de Pasapalabra.

Tras el rebote, María se animó a responder pese a sus dudas iniciales. La actriz terminó acertando el éxito de Fito & Fitipaldis y explicó que una de las claves para reconocerlo había sido pensar en el libro que quería llevarle a su tía Vicky.

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