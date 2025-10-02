Publicidad
ARGUIÑANO
Fideos con verduras y huevo escalfado de Arguiñano: un plato barato, sano y lleno de sabor
El cocinero propone una receta completa con verduras de temporada, pasta dorada al horno y huevos escalfados que aportan proteínas y un toque final irresistible.
Karlos Arguiñano prepara unos fideos con verduras y huevo escalfado, una receta equilibrada que combina fibra, hidratos y proteínas. Además, es económica y sencilla de cocinar en casa.
El plato se elabora dorando los fideos antes de hornearlos con un sofrito de hortalizas. Los huevos escalfados coronan la receta, creando una mezcla cremosa y muy nutritiva.