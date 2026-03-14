Manuela pilla a Tasio con otra mujer y le lanza una advertencia definitiva tras su traición

El secreto de Tasio ha quedado al descubierto de la forma más amarga posible. Tras ser sorprendido en un momento de intimidad con Paula, el joven ha tenido que enfrentarse al juicio de Manuela, quien no ha dudado en pararle los pies de forma contundente.

Durante este tenso encuentro en Sueños de libertad, la empleada se ha mostrado implacable al recordarle su compromiso matrimonial. Carmen no se merece que la engañes así, ha sentenciado con firmeza, dejando claro que no piensa quedarse de brazos cruzados mientras su amiga es víctima de una mentira que podría destruirlo todo.