Manuel Carrasco revive el desastre que casi frustra su carrera con solo 21 años

Manuel Carrasco relató cómo, con apenas 21 años, aceptó actuar en un festival donde le obligaron a hacer playback. Contó que la técnica también requiere dominio y que su falta de experiencia quedó expuesta desde el primer instante ante un público atento.

El artista confesó que la reacción fue tan dura que incluso lanzaron objetos al escenario, un episodio que le hizo pensar que su carrera había terminado. Aun así, recordó la experiencia con la cercanía habitual y aprovechó para reflexionar sobre la importancia de aprender de los tropiezos.