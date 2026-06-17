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EN TIERRA LEJANA
Alya se pregunta qué más le oculta la familia Albora por el pasado de Cihan
La tensión se apodera de la mansión Albora cuando Alya confirma una verdad sobre el pasado de Cihan y expresa sus dudas sobre todo lo que todavía desconoce
Durante un desayuno marcado por la frialdad, Alya evita cualquier acercamiento con Cihan. La situación acaba saliendo a la luz cuando él revela delante de su familia que su esposa ya conoce la historia de Meryem, el gran secreto que había permanecido oculto.
Dolida por los engaños y sin poder ocultar los sentimientos que le provoca el pasado de su marido, Alya explica cómo descubrió la verdad y lanza una pregunta cargada de desconfianza: quiere saber qué otras cosas podrían haberle ocultado dentro de la familia Albora.
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