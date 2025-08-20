Manu sorprende en Pasapalabra al bromear sobre lanzar un disco como próximo objetivo

En Pasapalabra, Manu y Rosa compartieron programa con varios artistas invitados, lo que dio pie a un divertido momento. Roberto Leal preguntó en tono cómplice al concursante del equipo azul si le había visto cantar en algún karaoke.

Manu, siguiendo la broma del presentador, respondió con humor asegurando que su siguiente objetivo sería grabar un disco de boleros. Una ocurrencia que desató las risas en plató y dejó uno de los momentos más comentados del programa.