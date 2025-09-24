Publicidad
Pasapalabra
Manu roza el bote de Pasapalabra tras una remontada espectacular en El Rosco
El concursante madrileño ha sorprendido en el último turno de El Rosco, quedándose a solo dos letras del bote de 2.158.000 euros tras un duelo muy igualado con Rosa.
El enfrentamiento entre Manu y Rosa ha sido muy reñido, con ambos concursantes igualados durante gran parte de la prueba. Rosa se ha plantado con 21 aciertos, dejando la presión en el atril de Manu.
Manu ha aprovechado su último turno para remontar y quedarse a solo dos letras del ansiado bote. La emoción y la estrategia han marcado uno de los duelos más intensos de Pasapalabra.