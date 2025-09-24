Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Manu arrasa con su último turno en El Rosco: ¡se pone a dos letras del bote de 2.158.000 euros!

Pasapalabra

Manu roza el bote de Pasapalabra tras una remontada espectacular en El Rosco

El concursante madrileño ha sorprendido en el último turno de El Rosco, quedándose a solo dos letras del bote de 2.158.000 euros tras un duelo muy igualado con Rosa.

Alberto Mendo
Publicado:

El enfrentamiento entre Manu y Rosa ha sido muy reñido, con ambos concursantes igualados durante gran parte de la prueba. Rosa se ha plantado con 21 aciertos, dejando la presión en el atril de Manu.

Manu ha aprovechado su último turno para remontar y quedarse a solo dos letras del ansiado bote. La emoción y la estrategia han marcado uno de los duelos más intensos de Pasapalabra.

Antena 3» Vídeos