Manu roza el bote de Pasapalabra tras una remontada espectacular en El Rosco

El enfrentamiento entre Manu y Rosa ha sido muy reñido, con ambos concursantes igualados durante gran parte de la prueba. Rosa se ha plantado con 21 aciertos, dejando la presión en el atril de Manu.

Manu ha aprovechado su último turno para remontar y quedarse a solo dos letras del ansiado bote. La emoción y la estrategia han marcado uno de los duelos más intensos de Pasapalabra.