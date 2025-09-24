Pedro J. Ramírez alerta en El Hormiguero: “Los gobiernos pueden hacer caer medios enteros”

Pedro J. Ramírez acudió al programa El Hormiguero para repasar su trayectoria y reflexionar sobre la relación entre poder y periodismo. El comunicador aseguró que los gobiernos utilizan mecanismos de presión que ponen en riesgo la libertad informativa.

El director explicó que desde controles fiscales hasta campañas de desprestigio se emplean para intentar silenciar a voces incómodas. Además, destacó que la sociedad debe marcar límites y advirtió de la trascendencia de las próximas elecciones en España.