Lorena Vázquez asegura que existen pruebas que contradicen a Lucas en la disputa con su promotor por 360.000 euros
El artista de Andy y Lucas niega haber firmado un acuerdo, pero la periodista sostiene que hay documentación suficiente que confirma los compromisos pactados con el promotor.
Lucas, de Andy y Lucas, rechaza las acusaciones de deber 360.000 euros, argumentando que nunca firmó un contrato con el promotor que reclama esa cantidad. Según él, no existe relación profesional.
Lorena Vázquez en Y Ahora Sonsoles, sin embargo, afirma que hay pruebas que corroboran los conciertos comprometidos. El promotor insiste en reclamar el dinero y no descarta llevar el conflicto a los tribunales.