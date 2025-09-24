Lorena Vázquez asegura que existen pruebas que contradicen a Lucas en la disputa con su promotor por 360.000 euros

Lucas, de Andy y Lucas, rechaza las acusaciones de deber 360.000 euros, argumentando que nunca firmó un contrato con el promotor que reclama esa cantidad. Según él, no existe relación profesional.

Lorena Vázquez en Y Ahora Sonsoles, sin embargo, afirma que hay pruebas que corroboran los conciertos comprometidos. El promotor insiste en reclamar el dinero y no descarta llevar el conflicto a los tribunales.