Calabacín relleno de verduras con queso

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

Calabacín relleno de verduras con queso: la receta fácil y deliciosa de Karlos Arguiñano

El chef presenta un plato saludable, rápido y con apenas dificultad. El calabacín relleno de verduras con queso es perfecto para cualquier ocasión y sorprende por su sencillez.

Karlos Arguiñano asegura que esta receta tiene una dificultad de 3 sobre 10, lo que la convierte en una opción accesible incluso para quienes no suelen cocinar. El calabacín se rellena con verduras frescas y se gratina con queso, logrando un plato ligero pero muy sabroso.

Además de su sencillez, esta propuesta es muy versátil, ya que se adapta a distintos gustos y momentos del día. Arguiñano destaca que el calabacín es una hortaliza que se puede disfrutar tanto cruda como cocinada, con la ventaja de que su piel también es comestible.

