Pedro J. Ramírez cuestiona el futuro político de España ante la posible reelección de Pedro Sánchez

Pedro J. Ramírez ha intervenido en El Hormiguero para compartir sus reflexiones sobre la situación política nacional e internacional. El periodista, con larga experiencia en medios, se mostró contundente en su análisis.

En relación con Pedro Sánchez, aseguró que su posible reelección pondría en riesgo la salud democrática del país. "Va a ser difícil que haya democracia", advirtió, generando un intenso debate entre los presentes.