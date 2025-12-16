Publicidad
Pasapalabra
Manu y Rosa confunden a David Bisbal con Mariah Carey en un divertido duelo navideño en Pasapalabra
Los concursantes se enfrentan a una canción festiva en La Pista y, tras escuchar el primer fragmento, creen que suena el clásico de Mariah Carey antes de descubrir la sorpresa.
Pasapalabra recupera los villancicos en La Pista con el tema 'Todo es posible' en Navidad de David Bisbal. Manu y Rosa pensaron primero en 'All I want for Christmas is you'.
Ni el verso revelado por Roberto Leal les ayudó a acertar rápido, prolongando la tensión en un duelo que terminó con el presentador bromeando: “Se va a hacer largo esto”.