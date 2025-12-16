Manu y Rosa confunden a David Bisbal con Mariah Carey en un divertido duelo navideño en Pasapalabra

Pasapalabra recupera los villancicos en La Pista con el tema 'Todo es posible' en Navidad de David Bisbal. Manu y Rosa pensaron primero en 'All I want for Christmas is you'.

Ni el verso revelado por Roberto Leal les ayudó a acertar rápido, prolongando la tensión en un duelo que terminó con el presentador bromeando: “Se va a hacer largo esto”.