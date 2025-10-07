Manu se queda a dos letras del bote en El Rosco tras una remontada emocionante

Manu y Rosa han protagonizado un Rosco muy igualado, con 10 aciertos cada uno al llegar a la P. Rosa se adelantó y se plantó con 21, pero falló al arriesgar.

Manu remontó con precisión y se quedó a solo dos letras del bote de Pasapalabra. El premio, el segundo mayor en la historia del programa, sigue sin dueño tras este emocionante duelo.