La remontada se le queda corta a Manu en El Rosco: ¡va a por el bote de 2.212.000 euros!

Manu se queda a dos letras del bote en El Rosco tras una remontada emocionante

El concursante madrileño ha estado muy cerca de ganar los 2.212.000 euros tras superar a Rosa en aciertos.

Manu y Rosa han protagonizado un Rosco muy igualado, con 10 aciertos cada uno al llegar a la P. Rosa se adelantó y se plantó con 21, pero falló al arriesgar.

Manu remontó con precisión y se quedó a solo dos letras del bote de Pasapalabra. El premio, el segundo mayor en la historia del programa, sigue sin dueño tras este emocionante duelo.

