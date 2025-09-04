Publicidad
Pasapalabra
Manu pone a prueba su temple en el Rosco bicentenario de Rosa con una remontada al límite
El duelo entre Manu y Rosa ha alcanzado máxima tensión en Pasapalabra, con una diferencia mínima y una jugada final que ha decidido el resultado del Rosco.
Rosa ha llegado a su programa 200 en Pasapalabra con un Rosco muy igualado frente a Manu. Tras una primera vuelta brillante, ambos han mantenido un marcador ajustado de 22-21 durante varios minutos.
La gallega ha decidido plantarse con 22 aciertos, dejando a Manu con cuatro letras y cuatro segundos para intentar la remontada. El desenlace se ha resuelto en una jugada decisiva.