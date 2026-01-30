Manu se lanza a la remontada en El Rosco y juega su victoria y opciones de bote en una sola respuesta

Manu se jugó la victoria y sus opciones de conseguir el bote en Pasapalabra con una respuesta crucial tras un Rosco muy equilibrado. El empate inicial se produjo después de que Rosa cometiera un fallo y Manu tuviera la oportunidad de igualar a 22 aciertos.

Con un buen tiempo acumulado gracias al triplete de plenos de su equipo en La Pista, Manu puso en juego todo en una jugada que podía cambiar el rumbo del duelo y acercarle al bote millonario de 2,686,000 €.