Begoña renuncia a implicar a Gabriel con una denuncia para proteger a sus hijos

El conflicto entre Andrés y Begoña escala tras descubrir él la relación entre Gabriel y María y proponer una denuncia por adulterio como vía para estar juntos. Sin embargo, Begoña se rehúsa a dar ese paso legal, argumentando que no quiere condicionar la vida de sus hijos por denunciar a su padre en Sueños de libertad.

Andrés no abandona su idea y asegura que haría lo que fuera, incluso mudarse lejos, para lograr su libertad con Begoña.