Jesús Olmedo sorprende con un guiño nostálgico a Lina Morgan en La Pista de Pasapalabra
En el concurso Pasapalabra, Jesús Olmedo acertó una canción de 1926 en La Pista y dedicó el pleno a Lina Morgan, a quien llamó “su madre televisiva” en un momento cargado de cariño.
Jesús Olmedo protagonizó uno de los mejores momentos de Pasapalabra al completar La Pista con un cuplé versionado por Lina Morgan, una canción antigua que nadie esperaba reconocer. El actor acertó a la primera y celebró su pleno con entusiasmo.
Con ese gesto también rindió homenaje a la gran actriz, refiriéndose a ella como “mi madre televisiva”, añadiendo un toque de nostalgia mientras celebraba su éxito en el programa.