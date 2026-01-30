Antena3
El presentimiento de los invitados tras el empate número 90 entre Manu y Rosa: “Hoy es día de bote”

Invitados de Pasapalabra sienten “presentimiento de bote” tras el empate 90 entre Manu y Rosa

Tras un nuevo empate en el duelo número 90 entre Manu y Rosa, los invitados expresan que “hoy es día de bote”, viendo signos positivos mientras el histórico premio sigue creciendo en El Rosco.

En el programa de Pasapalabra marcado por el empate número 90 entre Manu y Rosa, la tensión y el ritmo entre ambos concursantes continúan al máximo. Ambos firmaron tablas con 22 aciertos, dejando en vilo al público.

Los invitados del día dieron su impresión: Jesús Olmedo bromeó sobre el look negro del equipo naranja y dijo sentir que “hoy es día de bote”, mientras Glòria Serra llegó lista para celebrar, creyendo que podría ocurrir algo especial en esta emisión.

