Invitados de Pasapalabra sienten “presentimiento de bote” tras el empate 90 entre Manu y Rosa

En el programa de Pasapalabra marcado por el empate número 90 entre Manu y Rosa, la tensión y el ritmo entre ambos concursantes continúan al máximo. Ambos firmaron tablas con 22 aciertos, dejando en vilo al público.

Los invitados del día dieron su impresión: Jesús Olmedo bromeó sobre el look negro del equipo naranja y dijo sentir que “hoy es día de bote”, mientras Glòria Serra llegó lista para celebrar, creyendo que podría ocurrir algo especial en esta emisión.