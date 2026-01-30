Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
El desgaste de María provoca que Manuela estalle contra ella por sus desplantes
La tensión alcanza un punto crítico cuando Manuela, cansada de las humillaciones de María, la confronta directamente y expone la soledad y aislamiento que su carácter arrogante le ha generado.
La repentina explosión de Manuela contra María refleja el creciente malestar en la casa, donde los desplantes constantes han erosionado cualquier apoyo hacia la esposa de Andrés en Sueños de libertad.
Manuela acusa a María de haberse convertido en una marginada por su actitud y recuerda que nadie quiere respaldarla tras su trato desagradable.