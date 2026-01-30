El desgaste de María provoca que Manuela estalle contra ella por sus desplantes

La repentina explosión de Manuela contra María refleja el creciente malestar en la casa, donde los desplantes constantes han erosionado cualquier apoyo hacia la esposa de Andrés en Sueños de libertad.

Manuela acusa a María de haberse convertido en una marginada por su actitud y recuerda que nadie quiere respaldarla tras su trato desagradable.