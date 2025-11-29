Manu da el golpe en Pasapalabra: sprint final, 23 aciertos y Rosa a la Silla Azul

La batalla en El Rosco fue de infarto. Manu y Rosa llegaron empatados a 21 aciertos, pero el concursante decidió jugársela y firmó un cierre espectacular.

Con dos respuestas más, Manu se quedó a solo dos del bote de Pasapalabra y mandó a Rosa a la Silla Azul. Un final que hizo vibrar el plató y confirma su gran momento.