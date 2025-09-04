Manu felicita a Rosa por su esfuerzo al alcanzar los 200 programas en Pasapalabra

Rosa ha alcanzado los 200 programas en Pasapalabra, consolidando su posición como concursante más longeva. Manu, ya tricentenario, ha valorado el esfuerzo que implica llegar tan lejos en el concurso.

La felicitación de Manu ha sido sincera y emotiva: “Sé todo el trabajo que hay detrás”. Ambos siguen sumando hitos, tras haber batido también el récord de duelos en el programa.