Pasapalabra
Manu falla en el ¿Dónde Están? y Rosa lo aprovecha con la ayuda de Alicia Borrachero
El concursante madrileño se que quedado sin resolver esta prueba, lo que ha permitido a su rival sumar veinte segundos gracias al acierto de la actriz.
Manu ha fallado en el ¿Dónde Están?, y eso es noticia. El error es sorprendente, dado su historial casi impecable en esta prueba en Pasapalabra.
Rosa ha aprovechado la circunstancia gracias a Alicia Borrachero, que ha completado el panel. El equipo naranja ha celebrado el pleno, mientras Manu se quedaba sin sumar segundos.