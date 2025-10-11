Manu falla en el ¿Dónde Están? y Rosa lo aprovecha con la ayuda de Alicia Borrachero

Manu ha fallado en el ¿Dónde Están?, y eso es noticia. El error es sorprendente, dado su historial casi impecable en esta prueba en Pasapalabra.

Rosa ha aprovechado la circunstancia gracias a Alicia Borrachero, que ha completado el panel. El equipo naranja ha celebrado el pleno, mientras Manu se quedaba sin sumar segundos.