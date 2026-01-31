Manu encadena otro pleno en La Pista y deja a Roberto Leal boquiabierto con su energía

Manu continúa en racha en La Pista, donde ha logrado su segundo pleno consecutivo tras aprovechar el rebote de Rosa. Aunque ella fue más rápida con el pulsador, no recordaba la letra de la canción de 1981, lo que permitió al madrileño intentarlo con una sonrisa y llevarse la victoria.

El concursante incluso se animó a cantar 'Este amor no se toca', dejando a Roberto Leal alucinado. El presentador celebró su momento asegurando que se está viniendo "muy arriba" en Pasapalabra y confesó estar "loquísimo" con la actuación.