Publicidad
Pasapalabra
Manu emociona con su poema final y conquista a los invitados de Pasapalabra
El concursante cierra el programa con unos versos dedicados a Eva Soriano, Ken Appledorn, Nacho García y Lucía Ramos, que reaccionan sorprendidos por su originalidad.
Manu ha vuelto a despedir el programa con un poema improvisado. Esta vez ha comenzado con un guiño a Lucía Ramos y ha extendido su dedicatoria al resto de invitados.
“Os merecéis unos ramos de flores”, ha dicho Manu, provocando la admiración de todos en Pasapalabra. Su capacidad para rimar bajo presión ha dejado una vez más un gran recuerdo en el plató.