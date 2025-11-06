Publicidad
Pasapalabra
Manu desvela su gusto por Sabina y roza el pleno en La Pista de Pasapalabra
El concursante madrileño sorprendió a Roberto Leal al confesar su admiración por Joaquín Sabina tras acertar casi al instante una de sus canciones.
La emoción volvió a La Pista con un duelo musical en el que Manu estuvo a punto de conseguir el pleno. Roberto Leal, divertido, recordó el nivel que había dejado Alberto Chicote antes de dar paso al reto, y animó al concursante madrileño, que se mantuvo concentrado desde el primer fragmento.
Aunque no reconoció la canción al principio, Manu logró acertar con el tema Y sin embargo de Joaquín Sabina. Al confirmar su acierto, Roberto le preguntó si era seguidor del artista y Manu no dudó en reconocerlo con una sonrisa: “Sí, mucho”. Un momento que dejó al descubierto sus gustos musicales.