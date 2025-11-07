Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Manu sale ‘coronado’ con su nuevo poema de despedida para los invitados de Pasapalabra

Pasapalabra

Manu deslumbra en Pasapalabra con un poema dedicado a Nicolás Coronado, Chicote, Laura Galán y Soraya

El concursante conquista a los invitados y al público con un brillante poema de despedida tras la actuación musical de Soraya Arnelas.

Alberto Mendo
Publicado:

Manu ha vuelto a demostrar su talento en Pasapalabra con un original poema que ha dejado sin palabras a Nicolás Coronado, Alberto Chicote, Laura Galán y Soraya Arnelas.

El concursante ha improvisado ingeniosos versos con guiños personalizados para cada invitado, provocando la admiración del público y de Roberto Leal. La velada ya había brillado antes con la interpretación de Soraya, que presentó su tema You will shine, adelanto de su próximo disco Ilumina. El broche final llegó con el poema de Manu, que salió literalmente “coronado” por su creatividad y simpatía.

Antena 3» Vídeos