Pasapalabra
Manu define su experiencia con Paz Padilla en Pasapalabra
El concursante comparte cómo ha vivido jugar junto a la actriz, que ha llenado el plató de humor y energía en cada programa.
La participación de Paz Padilla en Pasapalabra ha sido todo un acontecimiento. Con su espontaneidad, ha revolucionado cada entrega y ha dejado momentos memorables en el plató.
Roberto Leal ha preguntado a Manu por su experiencia. Él ha respondido entre risas que no hay una palabra para definirlo y ha agradecido competir a su lado.