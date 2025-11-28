Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Manu cuenta cómo es compartir equipo con Paz

Pasapalabra

Manu define su experiencia con Paz Padilla en Pasapalabra

El concursante comparte cómo ha vivido jugar junto a la actriz, que ha llenado el plató de humor y energía en cada programa.

La participación de Paz Padilla en Pasapalabra ha sido todo un acontecimiento. Con su espontaneidad, ha revolucionado cada entrega y ha dejado momentos memorables en el plató.

Roberto Leal ha preguntado a Manu por su experiencia. Él ha respondido entre risas que no hay una palabra para definirlo y ha agradecido competir a su lado.

Antena 3» Vídeos